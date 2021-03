Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Nosotros los dominicanos no podemos pasar el día 9 de marzo sin hacer memoria, sin recordar a Francisco del Rosa­rio Sánchez. Uno de los temas que podemos tocar siempre con Sánchez,--son muchos--, uno de ellos es la traición.

Se habla de traicionar a un amigo, traicio­nar a la mujer, traicionar a la patria; traicionar es vender, traicionar es negarse a uno mis­mo. Si hay algo que parece puro en Sánchez es la “no traición”. Los que vendieron la pa­tria, porque no confiaban en la patria, --hay que repetirlo mil veces--, no creían que no­sotros podíamos ser libres; que los que creen que hay que unirse como Santana a Haití, son traicioneros. Sánchez murió, pero para no ser traicionero. Es preferible la muerte a la trai­ción. Sánchez pasa la historia dominicana porque prefiere vivir el valor de la coherencia y del amor a la patria y no la traición a la pa­tria en este caso, cosa que podemos aplicar a muchas áreas de la vida