Mi formación, educación y cultura

Ellis Pérez

Todo comenzó con lo que re­cibí en mi ho­gar desde muy temprana edad. Luego vinieron los años de mi escolaridad hasta cul­minar en el bachillerato. Siguieron los libros, y pu­blicaciones en revistas es­pecializadas. A eso hay que agregarle mis viajes, a una buena parte de los paí­ses del mundo y a los sitios y momentos históricos bien reconocidos. La corona la ponen las diferentes perso­nalidades de fama mundial que a través de mis viajes y actividades he conocido.

La primera de esas perso­nalidades fue el actor de cine William Holden quien vino al país en el 1955, después de su gran éxito “Picnic”. El segun­do, ese mismo año, fue Wi­lliam Gerhard Mennen, am­bos fueron entrevistados en mi programa de entonces, “Ellis Pérez, entrevista”, por la HIZ.

En el 56 vino al país el muy famoso actor Errol Flynn y se quedó una semana en el ho­tel El Embajador. Le organicé una rueda de prensa e interac­tué con él en variadas ocasio­nes. Ese mismo año conocí a Walt Disney y me tomé una fo­to con él en la entrada del ho­tel Embajador. El 2 de ene­ro del 58, me topé con el rey del suspenso del cine Alfred Hitchcock en el aeropuerto de Montego Bay, Jamaica, le pe­dí su autógrafo para traérselo a mi prima hermana Isa Pérez y me lo configuró dibujando su regordeta mejilla, tal y co­mo veíamos al final de sus pe­lículas.

En el periodo 57-59, fui el presentador de los siguientes artistas: Leo Marini, Maria Lui­da Chorens, y Tony Fergo, Luis Carbonell, Benny Moré, Bola de Nieve, Nelson Pinedo y Lu­cho Gatica.

En el 58, conocí a quien se­ría mi buen amigo y colega a partir de ahí, el insuperable Buck Canel. En los 60, cono­cí al cantante Frankie Laine, y a los ya ex peloteros Tony Kubek, y Ralph Kiner. En el 63, conocí y interactué con el ge­nial comediante Cantinflas, quien me grabó una promo­ción para Radio Universal.

En los 60-70, entrevisté a Tony Bennett, en Nueva York, mantuve buena amistad con Tom la Sorda, tanto aquí co­mo en Los Angeles. 1970 fue el año de Bruce Lee, fui su tra­ductor y presentador en toda su estadía.

A partir del 81, entrevis­té a los expresidentes, George H. W. Bush, Jimmy Carter, Bill Clinton, Alvaro Uribe, Vicente Fox, Lynden Pindling (Baha­mas) y los artistas: Andy Gar­cia, y Vin Diesel.