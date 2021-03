Discurso nacionalista

Ricky Noboa

rnfdeportes@hotmail.com

El discurso del Presidente Luis Abinader es un reencuentro con los valores democráticos, éticos y nacionalistas, apuntan­do hacia el deber de asumir la transparencia en el manejo de los recursos del Estado, que no es más que el camino a la equidad social, y con ella, la lucha contra la impunidad que ha servido de obstáculo pa­ra cerrar el paso a la corrupción que ha muti­lado las oportunidades de crecimiento de los carentes de oportunidades de educación, sa­lud y vivienda, que representan la dignidad de los ciudadanos que aspiran a mejorar su calidad de vida. La posición clara y respon­sable del Presidente es la esperanza reivin­dicadora, no solo de su sentir de servidor público, sino también el compromiso de todos en contribuir a ese cambio de rum­bo en beneficio de las nuevas generaciones de dominicanos que merecen un mejor fu­turo. Es satisfactorio escuchar de la voz del Presidente la exaltación y reconocimiento a los fundadores de nuestra identidad nacio­nal, representados en el principal ideólogo Juan Pablo Duarte. No hay duda que la cru­zada del Presidente Abinader debemos asu­mirla todos sin banderías políticas, por el bien de la nación.