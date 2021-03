Pablo McKinney

(o un partido demorado entre canciones)

El PLD moradomedina de hoy me recuerda aquella canción de Daniel Viglietti que descubrimos en aquel festival de la utopía que fue 7 días con el Pueblo: “Me matan si no trabajo y si trabajo me matan”. Ya me explico.

En el Comité Central del este PLD moradomedina es dominante la idea de confirmar por aclamación al Comité Político, lo que parcialmente tiraría por la borda los intentos de renovación tan necesarios en la organización pero, a la vez, serviría de escudo protector ante las seductoras propuestas de amor político que, a toda posible víctima de esa renovación le irán llegando de parte del otro PLD verdefernández, lo que nos remite, no a Noam Chomsky ni a Gutiérrez- Rubí, sino a Juan Lockward y su canción, ay, “qué dilema tan grande se presenta en mi vida… ella tiene otro hombre y yo otra mujer”. Es el dilema del PLD en morado.

El PLD debe renovarse por el bien de la democracia, !quién puede negarlo!, y al excelente A.M. de Inés Aizpún de ayer me remito, solo que esa renovación será parcial y mediatizada por la necesidad de sobrevivir que tiene un PLD al que le esperan meses de visitas a la fiscalía, pues como uno advirtió mil veces, muy torpe tendría que ser el PRM gubernamental para no dedicar parte de sus esfuerzos a desnudar -con ITBIS incluido- al que, dada su alianza con el otro PLD verdefernández, es ya su adversario para 2024.

Algo debería decirle al PRM lo que ocurrió con Balaguer en 1986, luego del Jeremías de 1978. O con Hipólito Mejía con once puntos de ventaja sobre Danilo en junio de 2011, a pesar de los pesares del fatídico año 2003 o su final en 2004. La historia es una escuela.

Pero aunque ronde entre inolvidables canciones de Viglietti y Lockward, la situación del PLD morado no puede ser más difícil: le matan si no se renueva y si se renueva le matan. Entonces, que la María Magdalena le inspire, Bosch le ampare y el sor Joaquín Cardenal Sabina le cante: “por el bulevar de los sueños rotos/ desconsolados van los devotos...”.