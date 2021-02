45 En ristre

Orlando Gil

La historia no lo registra, ya que por científica no se ocupa de anécdotas ni de chismes. Sin embargo, la primera verdad del mundo es que el PLD se originó en un pique, y por ser de Bosch, con categoría histórica.

También el temperamento, las emociones cuentan en la historia. Marañón lo sabía al escribir Tiberio- La Historia de un Resentimiento

Después hubo tiempo para que cada cosa se pusiera en su lugar, y al fundarse el nuevo partido, se dijera que el PRD había cumplido su misión histórica

Histórica tal vez, pero no electoral, pues fue gobierno en el 1978 y repitió en el 1982, y más tarde en el 2000, y con ropa PRM, en el 2020.

Como el PRD había cumplido su misión histórica, y otra debía ser la misión, el PLD, con la encomienda de terminar la obra de Juan Pablo Duarte, fue todo lo contrario al partido blanco.

No se le puede echar la culpa al partero, pero sí al vientre de alquiler. Si se anda por el mismo camino, lógico que se pisen huellas anteriores.

Eso sucedió con el PLD, que, de un momento a otro, con una dinámica que pocos advirtieron, empezó a parecerse al PRD.

No a su imagen, pero sí a su semejanza.

Una convención que nadie recuerda provocó muertos, se crearon tendencias y se multiplicaron los candidatos, y con mal manejo de la dialéctica, se dividió en el poder.

Como si no fuera suficiente, pone ahora en uso la práctica de Peña Gómez de reconocer méritos en el aire y reventar los organismos para complacer las ansias de figuración.

Comité Central de más de mil miembros y Comité Político de 45, de manera que se premien lealtades, sin sacrificar los rangos que corresponden a la antigüedad en el servicio. Una emergencia que no estaba prevista y que puede ocasionar, no muertos, pero sí heridos, y necesitar un servicio 911. La culpa se la echan a Danilo Medina ( ¿a quién si no? ), aunque los autores de la obra podrían ser los dinosaurios.