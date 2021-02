Tiempo para el alma

Josefina Navarro

“Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara ¿qué respondería yo?”. Job. 31. 13, 14.

Tratar al otro como quieres ser tratado, esa es una de las claves de la armonía, de la paz, de la vida en sociedad, incluso de la justicia, pero sobre todo, de la relación con Dios. Cuando pido perdón a Dios ¿ya he perdonado a alguien que me ha agraviado? ¿He disculpado un error de esa persona que trabaja para mí? Cuando espero que Dios cumpla mis peticiones ¿he respondido positivamente a quien necesita mi ayuda? Me tomo este momento para pensar en las personas con las que interactúo -sin distinción- y me veo en cada una de ellas, entregando el amor y la misericordia que espero recibir.