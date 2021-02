El Covi-19 como ejemplo

Pablo McKinney

Toda democracia posee la calidad de sus ciudadanos y de sus partidos. No es po­sible una democracia sana con partidos caudillistas y ciudadanos sin iniciativa ni disposición al sacrificio, que viven a la espera de que un gobierno haga por ellos, lo que ellos no hacen por ellos ni por nadie, que tanto decía Cabral.

De igual modo, los medios de comu­nicación y sus líderes han de cuidar­se de no ser seducidos por la tentación de las altas audiencias, los like y views, que los pueden conducir a ejercer el ofi­cio con el método del escándalo ama­rillista, sin el más mínimo equilibrio o intento de objetividad que les haga es­cuchar siempre, por ejemplo, las dos versiones de un hecho, priorizando la verificación y contrastación de datos, lo que le haría perder lo que viene a ser la gran diferencia entre un medio de co­municación y otro: Estoy hablando de La credibilidad.

No es la calidad del diseño de página, ni el sonido de la emisora o la resolu­ción 6K de unas cámaras ,lo que hace la diferencia sino la credibilidad, que es la única vacuna de la que disponernos los profesionales de la comunicación para inocularnos contra la comunicación co­prológica, el sicariato mediático y la di­famación.

Es en este contexto, que uno consi­dera que el Covid-19 debería servir de guía inspiradora a medios de comuni­cación, ciudadanos, partidos y gobier­no, para que aprendamos a definir me­jor nuestras prioridades para lograr ser racionalmente felices con una libertad que solo tenga como límite no dañar a los demás.

No es casual que, aunque escrito de di­ferentes maneras, la mayoría de las re­ligiones y escuelas filosóficas digan lo mismo: no hagas al otro lo que no quie­ras que te hagan a ti. Nunca juzgues a un hombre sin antes colocarte en su lugar. Mientras que los estoicos nos enseñan la condición más importante para la felici­dad o la paz interior: Sólo ocuparse uno de lo que puede cambiar, y no preocupar­se por aquello que no está en su poder transformar. En vez de amargarse por la lluvia, tenga a mano una sombrilla o una gorra de los Tigres del Licey. De todo lo anterior, el mejor ejemplo es el Covid-19: De nada vale lamentarse por su presencia que no puedes evitar, pero lo que sí pue­des hacer desde el pasado martes... es va­cunarte.