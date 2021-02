Manolito Silvestre-gastrónomo y bartender

Ellis Pérez

Emmanuel Silvestre es su nombre le­gal, el que usa ejerciendo su condición de doctor en Psicología Social, gradua­do en la universidad de Lovaina, Bélgi­ca. Este es el Manolito hermano de So­nia Silvestre, el experto gastrónomo y bartender. Así cuenta sus hechos:

Yo entré en la farándula antes que Sonia, mi herma­na. Anthony Ríos y yo nos hicimos locutores en Ra­dio Maguá, en Hato Mayor. Luego nos graduamos recibiendo nuestro carnet de locutores: Anthony Ríos, Teo Veras y yo. Yo decidí seguir la línea esta­blecida una década atrás por el pionero de la músi­ca americana en el país, Ellis Pérez, y fui miembro de esa segunda camada de música norteamericana pa­ra la juventud compuesta por: José Joaquín Pérez, Pedro María Santana, Mac Cordero y otros. Junto con Kim Sánchez y Pedro María Santana desarrolla­mos una programación de música para la juventud, a través de la emisora de FM, La X.

Cuando regresé de mi primer viaje de Estados Uni­dos, Sonia y yo abrimos el bar, El Consultorio. Era una barra circular con una pequeña tarima en un ex­tremo donde Sonia presentaba sus canciones y don­de se hizo frecuente que los cantantes de la época como: Anthony Ríos, José Antonio Rodríguez, la Mulatona y otros, acompañaran a Sonia cantando sus canciones. Juan Luis Guerra, recién llegado de Berkeley, Estados Unidos, solía acompañar a Sonia con su guitarra. Cuando estuve en la ciudad de Bos­ton, hice un curso de bartender en el “Boston Ban­tender Institute”, por lo que los clientes del Consul­torio tenían un bartender de primera calidad. Las circunstancias de los frecuentes apagones de la épo­ca hicieron que tuviéramos que cerrar el negocio.

Le pregunto: ¿Cómo aprendiste a cocinar? Bueno, yo me había ido a USA con mi esposa y mi hija Ma­nuela, que en esa época tenía seis años. Mi esposa decidió regresar al país y yo me quedé solo con mi hija, y me vi en la necesidad de tener que preparar­le sus comidas y por ahí comenzó mi aprendizaje. Al poco tiempo me di cuenta que era una actividad que yo disfrutaba y me daba la oportunidad de cocinar todo lo que me gustaba.

He mantenido el disfrute de cocinar y en este último año, con motivo de la pandemia y por mi edad, me he mantenido recluido con mi esposa actual, y con ella me turno en la cocina. Siembro en casa las espe­cias que utilizo.