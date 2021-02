La dura herencia de Abinader

GERMÁN MARTÍNEZ

Hay que repetir hasta el can­sancio la difícil coyuntura económica y de salud que al llegar al poder encontró Luis Abinader y la forma valiente que enfrentó y enfrenta la misma.

La oposición no le otorgó ni el beneficio de la duda en los famosos cien días. Los di­rigentes medios y bajos de su partido igual hicieron exigencias, y no sin razón.

La unidad pedida por el Presidente tu­vo respuesta en el empresariado y sectores conscientes de la grave situación, todo eso es cien por ciento cierto.

A pesar de todo lo antes dicho no hay un solo sector de la vida nacional que no haya sido tomado en consideración para dentro de lo posible ir en su auxilio. Se han sen­tado las bases del despegue nacional tan pronto pase todo y eso es obra del gobierno de Luis Abinader y su trabajo, no del azar.

Es un presidente decente, educado y comprensivo, comprometido con el país y su futuro, pero no débil, que nadie se llame a engaño o a equivocación.