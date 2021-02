Tecnología y aislamiento

Tomás Aquino Méndez

Innegablemente el mundo se encamina a un cambio hacia la virtualidad. Las escuelas, los medios de comunicación, el mundo empresarial parecen obligados a reducir cada vez más sus actividades presenciales. Los centros educativos no han abierto sus aulas en los últimos 11 meses. Ese alejamiento de sus compañeros ha alterado la conducta de la mayoría de los estudiantes. Muchos se han acostumbrado a estar solos, otros anhelan el “junte” con sus amiguitos. La soledad no es buena consejera, aunque a veces nos sentimos a gusto con ella. Sin embargo no es tiempo del retorno a las aulas, aunque creo que se debe trabajar para que suceda más temprano que tarde. Un grupo de empresarios, a nivel mundial, valorado como positivo que sus ganancias no han disminuido en los últimos 11 meses. Sus negocios han seguido fluyendo sin que sus ejecutivos hayan viajado en gestiones de sus empresas. Ellos, según dicen, se ahorraron unos mil millones de dólares. Pero, eso ha repercutido negativamente en la economía mundial, que hoy está estancada y dando pasos hacia atrás. Miles de taxistas, conserjes, hoteleros, tiendas de regalo a nivel mundial están en quiebra porque esos empresarios no viajaron en ese periodo, pero ellos se alegran porque no perdieron ahora. Ignoran que si seguimos así, esa ganancia no les va a durar mucho. Los periódicos impresos han sufrido un duro golpe. Ha caído la publicidad y lo digital los amenaza. Han replegado parte de su personal para garantizar la circulación. Falta, sin embargo ese calor humano. Ese trabajo sensible que aportan los periodistas en las calles, en los encuentros cara a cara con funcionarios y manifestantes. Faltan esas fotos dramáticas que virtualmente son imposible de obtener. La tecnología, es el futuro. Debemos cuidar que la tecnología y la virtualidad nos aíslen tanto, que nos lleven a enmudecer o comunicarnos solo por chat y “mensajitos”.