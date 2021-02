De espejo, PRD y PLD

Luis Encarnación Pimentel

Como diría Guido Gómez, los cuadros que se fajaron e hi­cieron el trabajo político pa­ra que el PRM fuera poder caben diez veces en la es­tructura burocrática del Estado. Siendo así – y por más hambre acumulada en los largos años de oposición-, no se justifica­ba que muchos funcionarios recién llega­dos, sin el menor criterio gerencial ni el mínimo respecto por el servidor público preparado y con méritos ganados, proce­dieran a desmembrar instituciones técni­cas sustituyendo personal calificado por “compañeros” o amigos a los que había que buscarle un espacio. Por eso hay ins­tituciones que están haciendo un tollo, como en el área tributaria, o simplemen­te nada, porque muchos de los que su­plantaron a los de capacidad y experien­cia, no saben cómo ni por donde arrancar. Si “el Estado no es un botín”, como bien dijera de inicio el presidente Luis Abina­der, no había necesidad de hacerle ese daño a la gestión pública ni a la demo­cracia, partiendo del momento delicado que vive el pais, pero también del com­promiso de “cambio” o de hacer las cosas diferente del equipo que gobierna (¿).Pe­ro tampoco se justifican las protestas o escaramuzas que le han estado haciendo al gobierno supuestos o reales ”compañe­ros de la base” , que alegan haberse fajado en la campaña y que no los han colocado o no les hacen caso. Creo que eso hay que cogerlo con pinza, por lo que implican esas presiones muchas veces desbordadas y en ocasiones atizadas por vivos, no necesaria­mente por gente de la base partidaria y con méritos. Además de que ni el Estado ni los puestos públicos son exclusivos del partido que llega al poder, poniendo en claro que el gobierno es de todos, se debe a todos y de­be servir al colectivo. El que lo ignore - y ahí tenemos al PRSC, al PRD y al PLD como re­ferentes- más tarde o más temprano la rea­lidad le da de frente. Un aspecto en el que el PRM tiene de espejo al PRD y al PLD para mirarse y no lo hace, es el de susti­tuir a los funcionarios del Partido que, una vez ganado el poder, pasan a ocupar car­gos de primer orden en el gobierno, como los casos de Paliza, Carolina y Deligne, Ad­ministrativo, alcaldesa y ministro de Obras Públicas, respectivamente. Por ley física, no pueden ser buenos y tener éxito asegurado en dos cosas a la vez: En lo citado y como presidente, como secretaria general y como secretario de organización, sucesivamente. Es tesis del doctor Peña Gómez: va a un car­go público, deja el del Partido. Ni blancos ni morados le hicieron caso. ¿Resultado?... los gobiernos descuidaron y se “tragaron” a los Partidos, sacándoles de juego y del po­der