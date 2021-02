Emmanuel Silvestre: Investigador

Ellis Pérez

ellis.perez@claro.net.do

Conocí a Mano­lito Silvestre, cuando ingre­sé al grupo de los Tobys, hace cerca de 20 años. Puedo decir que es uno de los profesionales más completos que conozco, así como que es una de las más agradables personas. Lo marca una sonrisa.

Le pregunto: Cómo es que en una época donde la gran mayoría de los estudiantes op­taban por ser ingenieros, médi­cos o abogados tú decides con­vertirte en un psicólogo social para pasar la mayor parte de tu tiempo haciendo investiga­ciones. Su respuesta: Parece que no tuve buenos profesores de matemáticas por lo que al llegar al cuarto de bachillerato decidí escoger Filosofía y Le­tras, lo que me llevaba al cam­po de las humanidades.

En la Universidad Pedro Henríquez Ureña, tuve un magnifico profesor quien me insufló mucho entusiasmo pa­ra desarrollar esta carrera y fi­nalmente, fue la vía para yo conseguir una beca, una vez graduado, para ir a hacer un doctorado en la Universidad de Lovaina, Bélgica.

Le pregunto: A qué se de­be el escaso grado de investi­gación que se realizaba en el país. Su respuesta: A que en los altos niveles políticos y em­presariales no había la con­ciencia de la importancia de la investigación. Por ejemplo: Balaguer decía que no creía en las encuestas, y al final la ma­yoría de los votos salían rojos.

Mi gran oportunidad sur­gió cuando fui a Nueva York para investigar las posibilida­des de que la Protectora la Al­tagracia pudiera establecerse allá para darle un servicio es­pecializado a los dominica­nos que allá residen. Eso me hizo contactar a la remesado­ra Quisqueyana, cuyo director Ernesto Armenteros, no solo aceptó mi propuesta que faci­litó allá el establecimiento de la empresa, sino, que me pidió que le realizará algunos tra­bajos de investigación para su propia empresa. Eso me llevó posteriormente a quedar esta­blecido allá por cerca de quin­ce años. Durante ese período hice un trabajo importante de investigación para la institu­ción Diálogo Interamericano, que se extendió por unos diez años. Durante ese período fui orador invitado de las univer­sidades de Connecticut, Ohio y Florida.

A mi regreso al país tra­bajé en la Publicitaria de Nandy Rivas y sus famosas campañas de Ron Barceló. Actualmente, hago investi­gación sobre la educación, lo que debemos tener en cuenta durante este proce­so de pandemia y la situa­ción nueva que tendremos cuando las cosas comiencen a normalizarse, pienso, que estaré bastante ocupado en esa tarea.