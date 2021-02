Necesaria solución

Ruddy L. González

Un prominente médico y ami­go me dice: “El cobro de de­pósitos por pacientes que lle­gan de urgencia a la clínica, es un dilema que se nos presenta a diario, al igual que el justificar un aborto que se presenta en un quirófano, ¿qué hacer ante la realidad?”. El tema vino a conversación a pro­pósito del conmovedor video difundido esta semana, y que hizo viral en las redes, donde una compungida joven se queja entre sollo­zos por el trato que recibió su abuela cuando fue llevada de urgencia a una clínica privada y no la ingresaron porque, a medianoche, co­mo narra, no pudo depositar 250 mil pesos en ese momento. La dama fue trasladada a un hospital público donde recibió atenciones pero perdió la lucha contra la muerte.

La ley de salud obliga a las clínicas priva­das a atender a cualquier persona que llegue en estado de emergencia, sin importar la si­tuación económica en ese momento.

El doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, lo justifica­ba en una entrevista sobre el tema, indicando que las clínicas son empresas, negocios priva­dos que tienen altos costos que deben cubrir.

Mucha gente no confía en los servicios de los hospitales públicos. Pero deben contar con cientos de miles de pesos efectivo, una ‘muy buena’ tarjeta de crédito o un seguro premium disponible para que los atiendan en una clínica. Tremendo dilema

La joven del video pide al Presidente de la República “que se ponga los pantalones” y re­suelva esa situación para que lo ocurrido con su abuelita no siga ocurriendo.

Ojalá esa vergüenza no se repita jamás.