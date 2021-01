El médico que todos necesitan

Pablo Clase Hijo

Los cristianos verdaderos caminan en victoria. Una victoria supone que se ha salido airoso de una ba­talla. Por tanto, no hay triunfalis­mo en los hombres de fe. Simple­mente son redimidos por el favor inmerecido de Dios. Simplemente irán al cielo, porque Dios ha perdonado sus pecados. Se han re­conocido enfermos, y el médico divino los ha curado. Al fin y al cabo, los únicos que Cristo vino a buscar son los que están perdidos.

Si el mundo hubiera sido justo, no ha­bría sido necesaria la venida de Cristo ni su llamado al arrepentimiento para otor­gar el perdón. Fue un prodigio de la gra­cia divina que Jesús viniera a predicar a los pecadores el perdón y la salvación del alma. Jesús dijo: “Los sanos no tienen ne­cesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a peca­dores” (Marcos 2:17). “Los que están sa­nos no tienen necesidad de médico, si­no los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimien­to” (Lucas 5:31-32).