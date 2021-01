Alguien ha mentido

Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

La presa Monte Grande, bautizada por los suroestanos como “EL METRO DEL SUR”, es una obra puntual para la estabilidad y el desarrollo de las provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales. Su construcción se inició en el 2009 con un picazo dado por el presidente de entonces Leonel Fernández en el malecón de Barahona. Dificultades surgidas en la empresa constructora y entidades crediticias internacionales impidieron la arrancada definitiva de la obra. Pero en el 2016, la rehabilitación de Sabana Yegua, parte del proyecto, marco el reinicio. Fue en el 2018 cuando Danilo Medina formalmente dio paso a Monte Grande. Se comprometió a entregarla antes de agosto del 2020. Un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica -BCEI- era la garantía. En más de una ocasión, el ex presidente Medina y funcionarios del INHDRI reiteraron que los recursos estaban disponibles y los suroestanos tendrían su presa. Salió del poder el año pasado y no cumplió la prometido, pero Olgo Fernandez, ex director del INDRHI, aseguró al dejar el cargo que el dinero de la obra quedaba RESERVADO ¿Si en el 2018 las autoridades garantizaron recursos para Monte Grande, como es que a hora el nuevo director del INDRHI afirma que se necesitan US$250 millones más para el proyecto? Tal vez el país deba saber quién no ha estado diciendo toda la verdad o necesitamos que hablen ms claro. En julio del pasado año se informó que la obra estaba MUY AVANZADA, incluyendo el centro poblado de 390 viviendas. El 14 de diciembre, Dante Mossi dijo a visita al Listín que Monte Grande tenia garantizados los fondos con el BCEI. Explicó que al finalizarla, el monto total de inversión sería US$ 470 millones, US$370 aportaría la entidad bancaria y el resto de contrapartida el gobierno dominicano. Faltan datos y los necesitamos. No ms retraso con Monte Grande.