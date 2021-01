Ineludible compromiso

Manuel A. Quiroz

En medio de una pandemia que no da tregua al­guna y que en cambio está ca­da vez más agresiva, es obvio que el panorama en este inicio de año es bastante desolador, pero aun así la respuesta de la población no puede ser el pesi­mismo.

Asumir tal comportamien­to sólo puede conducirnos a un mayor desaliento sin posi­bilidad entonces de contar con la potencialidad emocional pa­ra afrontar con energía y buen ánimo esta serie crisis sanitaria y económica.

Bien sabemos que mien­tras no comencemos de forma masiva la vacunación contra el Covid, las medidas adopta­das son tan solo paliativos pre­ventivos que no tienen mayo­res efectos positivos si la gente no pone de su parte y coopera para protección propia y de los demás.

Aunque la vacunación se inicie de acuerdo a los cro­nogramas trazados, y es de esperar que sea lo más pronto posible, porque la tardanza solo genera an­gustia, las personas deben estar conscientes de que los protocolos sanitarios esta­blecidos deben formar des­de ya hábitos de cumpli­miento cotidiano.

Si tal condición se hubiera entendido y respetado desde los inicios de la pandemia con el uso obligatorio de mascari­llas y observando el distancia­miento social, es probable que en este momento tuviéramos una situación bajo ciertos ni­veles de control y no de expan­sión del virus que se registra desde hace varias últimas se­manas.

En las circunstancias difí­ciles es que los pueblos de­ben dar demostraciones de esfuerzo y sacrificio, sobre todo cuando al proteger la vida propia también contri­buimos a preservar la salud de la colectividad. En con­secuencia, en lugar de pe­simismo, todos debemos cooperar en la ardua pero in­eludible tarea de contribuir a la recuperación nacional, mientras con la ayuda del Al­tísimo rogamos para poder controlar esta pandemia y sus trastornadores efectos.

Claro está que es más fácil sugerirlo que aplicarlo por­que las restricciones de mo­vilidad, el desempleo y las secuelas de depresión y tras­tornos emocionales dificul­tan la aplicación de una es­tricta disciplina como la que se aconseja en medio de una pandemia.

Si queremos superar los aciagos momentos, sólo una buena dosis de cordu­ra, comprensión y creativi­dad nos permitirá sobrevi­vir adaptándonos a lo que se ha dado en llamar la nue­va normalidad que impone este mortal virus.