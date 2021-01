Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Yo conozco la tradición de Hi­güey, soy de allí y va tanta gente que cuando, en otras ocasiones se acumula tanta gente se dice: “esto parece un 21 de enero”. Este año el santuario se muda. No habrá tanta gente en el santua­rio, sino que cada hogar ha de ser un san­tuario, el Santuario de la Altagracia, ha de ser el lugar donde la familia se recoja en torno a la Altagracia.

Queremos invitar, difundir que en ca­da hogar católico haya una Virgen de la Altagracia. Aquellos hogares que no la tienen, me la pueden pedir a mi directa­mente o acudir a las obras en las que par­ticipo.La Virgen de la Altagracia quiere que nos conservemos en salud y por eso el santuario se protege y no recibe este año esas multitudes, pero la presencia de la Altagracia, la vida de la Altagracia sí es­tá presente en cada hogar. El santuario de la Altagracia se muda a cada familia.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos