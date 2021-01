Positividad y costos pandémicos

Rolando Reyes

Primer Tiro

Debido al au­mento de la ta­sa de positivi­dad registrada durante las úl­timas semanas (la cual pasó de 12.85% el 13 de diciembre del año pasado, a 28.3% el pasado día 18 del mes en cur­so), el crecimiento del núme­ro de casos positivos de Co­vid 19 ha causado alarma en algunos sectores de la pobla­ción. Un monstruo más gran­de causa más temor. Pero re­sulta que mientras más crece el monstruo, mas inofensivo es: En abril del año pasado, de cada 1000 personas que se infectaban con el virus, 58 fa­llecían, mientras que la fecha, solo 12 personas contagia­das fallecen. La tasa de mor­talidad es la variable deter­minante del verdadero Costo Económico de la Pandemia, ajustada y transforma¬da en Años de Vida Perdidos Pre­maturamente (AVPP), y co­mo nada es gratis en la vida, el mismo tiene su contrapar­tida en el Costo Económico de la Cuarentena (los ingresos y los empleos que se pierden por el cierre y el confinamien­to), y mientras el primero es­tá en caída libre, el segundo se eleva a la velocidad de la Luz.

Segundo Tiro

La prioridad es y debe ser la reactivación de la economía. Pero en la medida en que el crecimiento de la positividad ahuyenta al visitante extran­jero, la misma se constituye en un importante obstáculo para la reactivación, pues la recuperación plena de la eco­nomía se completará cuan­do el sector turismo comien­ce a operar a toda capacidad. La vacunación masiva podría ser un elemento que disipe el miedo a los viajes internacio­nales, pero mientras la mis­ma se produce, es imprescin­dible obtener una reducción importante en la tasa de posi­tividad, para lo cual no es ne­cesario el cierre de negocios, ni la restricción a la circula­ción de las personas, sino sim­plemente reprimir las aglo­meraciones y el no uso de la mascarilla. Aunque la positi­vidad no determina los costos de la Pandemia, su control es una condición necesaria pa­ra la reactivación y la recupe­ración económica, pues solo así cederán quienes ignoran la necesidad de equilibrar di­chos costos con los del confi­namiento.

Tercer Tiro

El Plan de corto y mediano plazo para la reactivación y recuperación de la economía debe incluir las acciones pa­ra lograr, en el primer trimes­tre de este 2021, una tasa de positividad en la frontera del 5%, lo cual es totalmente po­sible, y a un costo nada sig­nificativo. La reducción de la positividad es necesaria para la recuperación del turismo durante el primer semestre de este 2021, pues la acele­ración fiscal se detendrá súbi­tamente, a lo cual se suma la pérdida de impulso de la fle­xibilización crediticia, tal y co­mo lo demuestra la reducción de la caída de la tasa de creci­miento interanual del crédito al sector privado en moneda nacional, y la aprobación de un presupuesto que contem­pla una reducción del gasto público total de 4.5% del PIB y de un 22.5% en el gasto pri­mario. Es muy probable que la reactivación requiera tam­bién el mantenimiento de la posición actual de la Tasa de Política Monetaria durante todo el año que inicia, con un Programa Monetario que am­plíe el rango de la meta de la inflación, condición necesa­ria para mantener anclada las expectativas inflacionarias y devaluatorias, y así poder ini­ciar el proceso de reformas es­tructurales, que ya está reza­gado.