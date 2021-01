¿Qué es un fraude de visa?

Cometer fraude de visas es ocultar una verdad o no decir toda la verdad en la solicitud y/o en la entrevista de visa. Los oficiales consulares evalúan las solicitudes según las leyes federales de los Estados Unidos, y en la embajada trabajamos para preservar la integridad de nuestros procesos en cada paso. El fraude pone en peligro esa integridad, razón por la cual, no hay tolerancia al mismo.

Lo que se considera fraude abarca desde engrandecer los detalles personales hasta ocultar algo muy serio. Algunos ejemplos de fraude son exagerar los ingresos, declarar un empleo falso, omitir una detención por la policía, aunque haya pasado hace muchos años, o usar otra identidad en cualquier momento.

Facilitar las mentiras se considera trata de personas; es decir, una persona que provea a otra documentos que contengan información falsa viola la Ley de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos.

¿Cuáles son las consecuencias de cometer fraude de visa?

Las consecuencias de cometer fraude también pueden variar, desde una revocación de la visa ya otorgada, hasta una detención por las autoridades. Las consecuencias también pueden afectar a su cónyuge e hijos.

Existe la posibilidad de un perdón en ciertas circunstancias, pero no todos los castigos tienen perdón. Por ejemplo, contraer matrimonio sólo por negocio lleva a un castigo de por vida. Lo mismo ocurre con el tráfico de drogas. Las personas que no respetan las leyes no serán bienvenidas en los Estados Unidos.

¿Qué puedo hacer yo para combatir los fraudes de visas?

Siempre diga la verdad en su solicitud y en su entrevista. Revise su solicitud para asegurar que la información sea correcta y esté completa. No intente ocultar cosas. Cada caso es distinto y no hay ninguna característica en particular que garantice que una persona calificará para una visa.

También puede reportar el fraude. Si se entera de alguna persona que comete fraude, repórtelo a fraude@state.gov. Le aseguramos que su privacidad será protegida.

Los Estados Unidos y la República Dominicana disfrutan de lazos muy estrechos. Desde la embajada queremos promover la migración segura y legítima. Cuando algunos cometen fraude, hacen más difícil que las personas honestas obtengan visas. Reducir el fraude traerá resultados positivos para todos.