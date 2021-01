Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Después del escándalo de Judas, ladrón de la Iglesia y vendedor de su dueño, ningún escándalo de sus fieles en la Iglesia me ex­traña. Judas el discípulo del Señor, hizo milagros, sanó enfermos, expulsó demo­nios, predicó, pero fue ladrón y murmu­rador de Jesucristo, le robaba y vendió al Maestro, al dueño de la Iglesia.

Después de ese escándalo se podrán en­contrar muchos escándalos, pero no un es­cándalo mayor que ese. Por eso podemos decir que después del escándalo de Judas, cualquier escándalo en la Iglesia, no se de­be dar, pero no nos extraña.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo que­remos.