Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

La manipulación se da con­tinuamente: tus mensajes, tus ideas, tus palabras, tus hechos son tergiversados, los manipulan. Te hacen de­cir lo que tú no has dicho.

Hoy se da la manipulación, se ha da­do siempre a nivel personal: “Que tú di­jiste…” y no fue así, o te interpretan: “Yo no dije eso” y es verdad. Hay que cuidarse de la manipulación. También no nos extrañe que seamos manipula­dos hoy en los chats, un tipo de ma­nipulación que se da con mucha fre­cuencia, y manipulados también en los medios de comunicación. Los “fake news” son también manipulaciones muchas veces.

Por eso, es como una advertencia a que nos cuidemos, no nos extrañemos y nos protejamos en cuanto nosotros podamos; pero a pesar de que te pro­tejas, te cuides, habrá gente que te ma­nipule.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.