Orlando Gil

El triunfo de las Águilas en la semifinal y el pase a la final me tiene alucinado y estoy viendo realidades que antes se me perdían o no asimilaba.

El dominicano no es tan desaprensivo como se le ve y se le cree, y a veces saca, nadie sabe de dónde, una conducta diferente.

El campeonato de pelota en sus dos fases cumplidas – regular y semifinal -- demuestra una capacidad que no se consideraba propia del desacatado que se opone al confinamiento, a la mascarilla y al distanciamiento.

Es verdad que se crearon condiciones, que hubo financiamiento oportuno, fiscalización adecuada y auxilio acertado, pero el que organizó, ejecutó y hoy celebra resultados, es el dominicano de todos los días.

El mismo que vive en refriega con la pandemia y al que las autoridades no saben refrenar y lleva a pensar en lo peor. El torneo fue público, pero sin público, y los narradores y comentaristas tuvieron que hacer de tripas corazón. Corazón suficiente para competir al más alto nivel, con entrega, con entereza, con respeto al juego.

La experiencia es aleccionadora, pero pasa por el lado de todos y no muchos la perciben. Como tampoco que igual le torció el cuello a la circunstancia política y celebró elecciones y produjo cambio de gobierno, sin que los demonios interfirieran.

La ocasión no sería tanto de regocijo, pero sí para repensar al dominicano, y ver y saber qué si puede. Basta con proponérselo.

Incluso, los regentes del país tienen la prueba de que al dominicano, si se le busca la vuelta, se le encuentra un temperamento mejor.

Una forma más apropiada de ganarse el cielo.

Solo habría que ajustar los lentes y leer más adecuadamente en el cuaderno del dominicano, y no solo creer, como en la antigüedad, que la letra con sangre entra.

Ha habido de todo, pero faltado lo más importante en el orden democrático: la persuasión. El poder no puede lograr sus objetivos si no tiene pedagogía, y en el caso de que la tuviera, entonces la tanda extendida.

La pelota enseña lo que la política de gobierno debe aprender.