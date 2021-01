Así leemos en un salmo

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Salmo 6: “No confíes en la opresión, no pongas ilusiones en el robo. Aunque crezcan tus riquezas no les des el corazón”

Es un mensaje bíblico, pero es un mensaje para todos los seres humanos. Aquí habla de la opresión. La gente piensa que oprimiendo al otro se es un triunfador. No confíes en la opresión, no confíes, no pongas tu confianza en oprimir, no pongas tus ilusiones en el robo.

Cuántos hay que pusieron su ilusión en el robo y más tarde o más temprano terminan en la justicia. Cuántos hay que ponen sus victorias en el crecimiento de sus riquezas y no tienen victoria. No le des el corazón. Este mensaje es un mensaje desde ayer, de hoy y de siempre.

Hasta mañana si Dios, sted y yo lo queremos.