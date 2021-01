Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Vamos a entrar en una serie de resaltar valores, con la dimensión de que son eternos. Hoy queremos resaltar como primer valor “la honradez”.

Tenemos individuos, familias, empleados públicos, personajes, que no son honrados y ese valor es eterno. Puede haber una generación que no sea honrada lo sabemos, se roban lo del Estado, tiene que hacerse justicia; pero la honradez sigue siendo eterna. Esos que no lo son tienen que reparar los daños de su falta de honradez. Los valores son eternos, eso no es de un grupo, sino una generación muere y la honradez seguirá, ahora, ayer, mañana y siempre. Los valores son eternos.

Hasta mañana si Dios,

usted y yo lo queremos.