A la memoria de Carlos Alberto Azar Fondeur (Cacato)

Nelly Azar Cross

Hoy nos reunimos aquí, para rendir un homenaje de cariño, a nuestro queridísimo Carlos Alberto.

En mi caso particular, existen pocas remembranzas de la niñez, en las que no estuviera presente Cacato.

Recuerdo cuando aun no habían nacido nuestros otros hermanos, que los tres primos: Miguel, tu y yo, nos bañábamos con una manguera y una mini piscina de goma, en el patio de mi casa, de la calle Gustavo Mejía Ricart, también nuestros primeros paseos montando bicicleta, y hasta una mesita de plástico en casa de tío Mickey y tía Yayi, donde nos sentaban a los tres a cenar unos sándwiches de derretido de queso Velveeta. Aquellas cenas eran para nosotros, el verdadero “Manjar”. Yo creo que debíamos de tener entre 6 y 8 años. Con el paso de los años, la vida nos llevó a todos, por caminos diferentes, y tú siempre viviste la tuya, muy a tu manera.

Fuiste un aventurero, amante del mar, cariñoso, solidario y sobre todo, una persona leal. Amigo de tus amigos.Hoy puedo decir, con absoluta certeza, que tu carisma y don de gente, fueron tu principal virtud.

Todo el que te conocía, ya te quería en los primeros 5 minutos, porque eras de esas pocas personas, que con tu sola presencia, llenabas de luz y alegrías, cualquier lugar.

En los tiempos que tuve el restaurante, llegabas a Comadres, muchas veces con tus hermanos Miguel y Yacell, otras con Danny Troncoso, y te convertías en el alma de la noche. Nadie te quería dejar ir. Ayer me llamaron la ex gerente y un par de camareros, cuando supieron la noticia, todos recordando con una mezcla de alegrías y tristezas, muchas anécdotas divertidas, de aquellos momentos.

Un día el cáncer vino de visita, “El Bicho” como tú le decías, y te salieron canas nuevas, pero no mermaron tu fortaleza y tus ganas de luchar. Te portaste como un guerrero, supiste enfrentar tu propia batalla, con dignidad y sentido del humor, sin hacer de tu dolor un drama y una tragedia para nadie.

El cansancio no te llevó a la cama, y aun así no renunciaste a tus sueños, a esos nuevos negocios que con tanta ilusión me explicaste por video llamadas (algunas veces en los momentos más inesperados, porque tirabas esa video llamada, ¡sin avisar!). Sé que te hubiera gustado que hoy, aquí, te recordáramos con la mayor felicidad posible, los buenos momentos compartidos. No te voy a mentir, aun no he llegado a ese punto, pero te prometo que lo conseguiré, porque eso era lo que tú querías.

Aquí nos dejas a tu hermano Miguel, tu compañero de muchas aventuras, pero sobre todo, tu abnegado apoyo en estos últimos tiempos. Miguel nos ha dado ejemplos de dignidad humana y de entereza, con el único objetivo de estar fuerte, para que tu madre, tu hermana Yacell y todos en la familia no sufriéramos tanto esta despedida, que desde hacía meses, sabíamos que estaba cerca.

Hoy aquí, despedimos a un hombre, a un ser humano, que dejó marcadas huellas de cariño, en todos los corazones que lo conocimos.

Vete en paz primo querido, te llevas contigo el amor de todos los que tuvimos la dicha de ser parte de tu vida, nos dejas tu alegría, tu risa inconfundible, tus deseos siempre de servir y ayudar a todos los que supieras necesitaban de ti. Te fuiste a reunirte con tu papa, sé que ya estas con tío Mickey y mi papá, en otro plano, en otra dimensión.

La última lección que aprendimos es, que la felicidad solo existe cuando es compartida.

¡Ve con Dios primo bello! Mil besos hasta el cielo…