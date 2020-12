2020 año de pruebas

Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

Este último día de este año 2020, que ha sido un año de pruebas, de lágrimas, hemos de ponerle nosotros la etiqueta, ya que al mismo tiempo es de aprendizaje, de aumento de la fe, de madurez ante la vida.

Recordemos aquella frase de San Pablo que siempre hay que tenerla en cuenta, pero ahora más que nunca y que dice que “para aquellos que aman a Dios, todo lo que les sucede en la vida, lo que aparece en sus vidas, es para su bien…” Algún bien se saca.

Por eso podemos decir que el 2020 es un año de pruebas y de lágrimas, pero de aprendizaje, de aumento de fe, de madurez en la vida, de “es necesario seguir viviendo”.

El mundo no se acaba en el 2020. La historia no termina en el 2020. Nosotros no terminamos la vida en el 2020. Por eso hemos de seguir aprendiendo, aumentar la fe, madurar ante la vida; 2020 termina, pero la vida continúa.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.