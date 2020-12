31 de diciembre

Ricky Noboa

Al final de cada año recurrimos a las matemáticas para medir nuestro progreso económico, buscando siempre el saldo a favor que nos permita sentirnos seguros a la hora de enfrentar un nuevo año. Lo filosófico de la vida no es una costumbre en nuestro pensamiento para evaluar los logros espirituales que nos hagan crecer como persona, y así encontrar la estabilidad que supere lo numérico y nos proporcione el vital crecimiento espiritual. En este último escrito del año, quiero recurrir al poeta, dramaturgo y novelista francés, Víctor Hugo, cuando plasmó en su poema “Te Deseo” su inspiración poética de mejores condiciones en el crecimiento humano: “Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero que si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable”; “Te deseo además que seas útil, mas no insustituible y que en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie”; y “Te deseo que tengas enemigos en la medida exacta para que te cuestiones tus propias certezas y no te sientas demasiado seguro”. ¡Feliz año nuevo a todos mis gentiles lectores!