Juan Batlle

He pensado mucho y estudiado aún más el tema de la pandemia por Covid-19 y he tenido una idea que creo puede ayudar a muchas personas y también a nuestra Patria. Es muy sencillo; las autoridades sanitarias de Salud, el Ministerio, La SISALRIL, pueden perfectamente crear una campaña de vacunación a través de las ARS’s. Las ARS tendrían la obligación de vacunar contra el Covid-19 a todos sus afiliados. Esto le generaría un enorme ahorro en gastos de internamiento, pruebas, UCI y equipamiento preventivo. Las ARS’s también pueden incentivar la vacuna de manera que el afiliado que no acepte ponerse la vacuna, tendría que costearse su terapia ya que se le había ofrecido la oportunidad de vacunarse. El estado ya paga mensualmente a las ARS por medidas de salud preventiva y simplemente estaría exigiendo que esto se incluya en su plan de vacunación por otras enfermedades. El beneficio al turismo, comercio, transporte, aeropuertos, clínicas, hospitales y todo el sector productivo sería obvio. Además pronto se exigirá que nuestros ciudadanos estén vacunados para viajar a otros países y otros países exigirán las garantías para los turistas que vienen al nuestro. Pienso que sería la solución más sabia para darle fin a la crisis generada por esta pandemia en nuestro país. Espero compartan esta idea.

El autor es médico oftalmólogo