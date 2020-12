Se me abrieron los ojos

Luis Rosario

Recuerdo el día en que mi madre llegó a la casa de una cirugía que tuvo en ambos ojos. Al cruzar el umbral de la puerta empezó a exclamar en voz alta ¡Ay! ¡Ay Dios mío, ay Dios mío! Todos nos asustamos, pensamos que era una complicación fruto de la cirugía. Al preguntarle preocupados ¿Mamá que te pasa?”, ella contestó mientras miraba alrededor ¡Ay Dios mío! cuánto sucio hay en esta casa y yo no lo veía.

Resulta que, tras la operación, su vista se agudizó y empezó a ver rincones cubiertos de telarañas, sucios en las paredes, y tantas otras manchas e impurezas desagradables . Nosotros, tratamos de aliviar su angustia con escobas, suapes, paños y todo lo que pudimos tomar para limpiar, bajo su impecable supervisión, hasta los rincones más recónditos. Sin ella proponérselo, al mostrarnos las suciedades a nuestro alrededor, nos abrió también los ojos a nosotros.

Esta es una realidad en la que muchos viven, sólo que su ceguera no es física, sino espiritual. Hasta que no llega alguien que limpia su vista y le señala sus inmundicias, piensan que todo está muy bien, sin ver la mugre maloliente y enfermiza que no les permite vivir dignamente.

¿Qué tal si en esta navidad te operas las cataratas del alma? ¿Aquellas que obstruyen la luz de Dios y te dejan viendo borroso, sin distinguir el bien del mal? O te operas la hipermetropía del corazón, esa que te permite amar a aquellos que están lejos porque los ves perfectos, pero te hace ver sólo defectos en el prójimo, ese que te busca de cerca y te necesita.

Es que al ser humano le gusta rodearse de personas que lo halaguen, pero ¿Qué tal si empiezas a juntarte con personas que con amor te muestren tus defectos? Si así fuera, el mundo hoy en día no caminara en forma distorsionada, porque todos aceptaríamos que somos imperfectos y tenemos cosas que mejorar, pediríamos al buen Jesús que nos abra los ojos para ver mejor el mundo bajo Su inspiración.

No permitas que llegue otro año sin que elimines tu catarata espiritual y le des la bienvenida a una mejor versión de ti.