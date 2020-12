Tomás Aquino Méndez

Leí ese tuit y no lo podía creer. Después de tanto luchar por llegar a ocupar la alcaldía de Santo Domingo Este, con apenas 9 meses en el cargo, Manuel Jiménez dice estar “cansado” de exigirle a una compañía, que cumpla su responsabilidad de recoger la basura. Jimenez prometió al juramentarse: “trabajaré para hacer la ciudad que los munícipes merecen”. Es incomprensible que escuchemos al alcalde usar una expresión que se podría interpretar como “tiro la toalla”. Si esa empresa no cumple, es responsabilidad de la alcaldía exigirle, no pedirle, y si no cumple buscar la forma de eliminar ese contrato. A los alcaldes, como al presidente, no se les escoge para que desde su posición se dediquen a quejarse y a denunciar. Son llevados allí para que enfrenten y resuelvan problemas colectivos. Conozco a Manuel Jimenez por su excelente Derroche y por Quien no sabe de Amor. Por eso no creo que “vivirá” estos cuatro años externando quejas de que no puede con las compañías recolectoras de basura que, por demás, no cumplen sus contratos, aunque él se ha “cansado” de reclamarle. No voté por Manuel Jimenez. Resido en el Distrito Nacional, pero tengo amigos y parientes en Santo Domingo Este. Por mi admiración hacia el compositor- cantante quiero que salga airoso del reto que tiene por delante. Por eso no quiero seguir viendo un derroche de basura por todas las calles y avenidas de la jurisdicción que prometió rescatar y transformar en una ciudad distinta. Que no sienta “la misma preocupación” que sus munícipes ante la abundante basura y hoyos en sus calles. Que busque solución urgente y cumpla la promesa hecha al llegar a la alcaldía de Santo Domingo Este para hacer realidad su slogan de "CIUDAD QUE AVANZA"