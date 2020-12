Reactivación y control pandémico

Rolando Reyes

Primer Tiro

Debido al aumento de la tasa de positividad registrado durante las últimas semanas (la cual pasó de 9.8% el 6 de noviembre, a 12.85% el 13 de diciembre), el crecimiento del número de casos positivos de Covid 19 ha causado alarma en algunos sectores de la población. Un monstruo más grande causa más temor. Pero resulta que mientras más crece el monstruo, mas inofensivo es: Durante el periodo anteriormente citado, la tasa de letalidad pasó de 1.75%, a 1.52%, y esta es la variable determinante del verdadero costo económico de la Pandemia. Si a lo anterior se agrega que el 65% de los casos positivos son asintomáticos (los cuales requieren solo aislamiento como medio de tratamiento, sin ningún otro costo adicional), entonces se concluye que el costo total de la Pandemia está cayendo, y de manera significativa. Pero el crecimiento de la positividad genera un gran costo indirecto para el proceso de reactivación de la economía.

Segundo Tiro

La prioridad es y debe ser la reactivación de la economía. Pero en la medida en que el crecimiento de la positividad ahuyenta al visitante extranjero, la misma se constituye en un importante obstáculo para la reactivación, pues la recuperación plena de la economía se completará cuando el sector turismo comience a operar a toda capacidad. La vacunación masiva podría ser un elemento que disipe el miedo a los viajes internacionales, pero mientras la misma se produce, es imprescindible obtener una reducción importante en la tasa de positividad, para lo cual no es necesario restringir la circulación de las personas, sino simplemente reprimir las aglomeraciones y el no uso de la mascarilla. Aunque la positividad no determina los costos de la Pandemia, su control es una condición necesaria para la reactivación y la recuperación económica.

Tercer Tiro

El Plan de corto y mediano plazo para la reactivación y recuperación de la economía debe incluir las acciones para lograr, en el primer trimestre del 2021, una tasa de positividad en la frontera del 5%, lo cual es totalmente posible, y a un costo nada significativo. La reducción de la tasa de positividad es necesaria para la recuperación del turismo durante el primer semestre del 2021, pues a inicio de dicho año la aceleración fiscal se detendrá súbitamente, a lo cual se suma la pérdida de impulso de la flexibilización crediticia, tal y como lo demuestra la reducción de la caída de la tasa de crecimiento interanual del crédito al sector privado en moneda nacional, y la aprobación de un presupuesto que contempla una reducción del gasto público total de 4.5% del PIB y de un 22.5% en el gasto primario. La reactivación y recuperación plena en el 2021 requiere también el mantenimiento de la posición actual de la Tasa de Política Monetaria durante todo el próximo año, con un Programa Monetario que amplíe el rango de la meta de la inflación, condición necesaria para mantener anclada las expectativas inflacionarias y devaluatorias. También un financiamiento por encima de la línea, con titularización de flujos y venta de activos, del gasto público no presupuestado y necesario para mantener parcialmente los subsidios sociales, y fomentar, mediante un régimen transitorio creado mediante decreto, la inversión privada en Proyectos de Alianza Publico/Privada