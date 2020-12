Pañales y llantos diferentes

Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.

En 1981, un compañero comparaba las historias de América Latina y los Estados Unidos, pintándolas a brochazos. Sostenía el pichón de magister en Georgetown: la América hispana fue descubierta e inventada por hispanos ligados a la corona y al catolicismo. Tan entusiasmados andaban con la reconquista de Granada, que todavía en 1519 Bernal Díaz del Castillo vio mezquitas en Tenochtitlan. Luego conquistaron espacios y pueblos. Elcano, sucesor de Magallanes, le había dado la vuelta al mundo en 1522; en 1542, Orellana había recorrido el Amazonas desde una de sus fuentes hasta la desembocadura y el mismo año, Francisco Vázquez de Coronado y Luján, viniendo por tierra desde México, luego de cruzar las Rocosas y atravesar los Grandes Llanos se había bañado en el Kansas. Después colonizaron con la minería y las plantaciones. España organizó los espacios, para 1776 en hispano américa ya había cuatro virreinatos, trece audiencias y cuatro capitanías generales en el continente. Finalmente, a pesar de los llaneros venezolanos y granaderos neogranadinos peleando en el altiplano boliviano, con la independencia descubrieron, que así como España era Invertebrada (Ortega y Gasset), todo el que tratara de unir a los hispanoamericanos acabaría exclamando con Simón Bolívar casi con un pie en la tumba: “he arado en el mar y sembrado en el viento”.

Si Jacobo I (1603 – 1625) hubiese calificado a los exiliados puritanos que en 1620 navegaban en el Mayflower, diría que eran una sarta de herejes leguleyos. No habían desembarcado y ya tenían un contrato. Al no encontrar metales preciosos, se dedicaron a la agricultura. La corona inglesa los ignoró. Lo que ellos no hicieran por ellos mismos, nadie lo haría. Cuando las Trece Colonias declararon en 1776 su independencia, de los dos millones de habitantes, no había 25,000 del lado oeste de los Apalaches. Luego colonizaron el territorio hasta el Misisipi. Le compraron a Napoleón, por 15 millones de dólares, las tierras que hoy ocupan más de ocho Estados y parte de otros siete, más una sección del actual Canadá. Después de inventarle una guerra a México, conquistaron el Oeste y luego de la Primera Guerra Mundial se descubrieron una potencia mundial.

Caricaturizando: ante un problema, los latinoamericanos miramos para arriba. ¿qué resolverán los jefes? Los americanos miran para los lados: ¿qué podemos hacer? Seguiremos.

El autor es Profesor Asociado de la PUCMM