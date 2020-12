Entre pulpos y calamares

Orlando Gil

A la justicia independiente no le gusta el circo, prefiere el acuario y la caza del pulpo. Falta que lo sepa cocinar, hay decenas de recetas, aunque una de las más apreciadas es A la gallega. Uno de los cultos de la gastronomía española.

Un dicho muy socorrido es “pon un poco de pulpo en tu vida, eso sí, Á feira y con cachelos (patatas gallegas)”. Aquí en el país se consume, en especial como plato de entrada compartida.

Lo del pulpo en los expedientes y los tribunales se pone de moda, y tan en boga, que se habla de uno de dos cabezas en el área eléctrica. En una época se hablaba de asociación de malhechores, o de conspiración. Ahora de pulpos, y el nombre resulta apropiado, pues hay delitos que requieren de entramados, y este invertebrado se caracteriza por su inteligencia y diversidad conductual. Además, cuenta con ocho extremidades que usa para respirar, moverse y escurrirse. Claro que se atrapa, y aunque de mar y no vuela, para la cazuela.

Habrá que ver cómo sigue el asunto, y si la justicia continúa en el acuario, ya pescando tiburones, o replica el circo, pues con tantas fieras heridas, tal vez deba llamarse a los payasos.

La expresión “send in the clowns” no solo de los circos, también de la canción. Una composición de Stephen Sondheim y que cantó Frank Sinatra recrea el desastre, aunque en el ámbito emocional. En las pasadas audiencias se vio de todo, y si no actuación, por lo menos pintura de payasos, o ese llorar por dentro que no se refleja en el rostro. Conviene sin embargo un poco de autoridad moral y no solo jurisdiccional, y no puede lograrse a menos que se nade por todo el estanque. El acuario tiene tiempo, y hay peces que saben disimularse en su huida, como los calamares, pero que suelen cocinarse en su tinta. También en la persecución debe serse justo y a cada cual según su pena y el peso de su culpa.