DR CAFTA y el arroz dominicano

Juan Guillani Cury

III de III

El consumo estimado per cápita anual de arroz en el país ronda las 127 libras uno de los más elevado en la región, según datos del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) El arroz es el segundo producto alimenticio de mayor consumo mundial. En el país hay más de 30,000 productores de arroz entre pequeños, medianos y grandes. De acuerdo con el IICA, los pequeños y medianos representan el 45% de los parceleros de la Reforma Agraria y un 55% son productores y molineros privados que abarcan una superficie agrícola estimada de 2.9 millones de tareas. La preocupación válida de los arroceros ante una eventual avalancha de importaciones una vez cese el desmonte arancelario programado para el 2025 del Arancel Preferencial del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, conocido como DR CAFTA, es que la producción arrocera local desaparezca. Las importaciones promedio del país durante el periodo 2005-2013 fue de 421 mil toneladas, lo que da una idea aproximada de la situación de la industria arrocera. Una de las fórmulas de protección a la producción nacional cuando las importaciones exceden un limite que daña a la rama de la producción nacional son, las medidas de Salvaguardas Especiales Agrícolas (SEA) Cuando se negoció el DR CAFTA (L.P. 109-53, HR 3045) se estableció que los países signatarios podrían activar el Artículo 3.15 del convenio e imponer medidas extras arancelarias de protección como impuesto temporal a las importaciones. Hemos expresado que es difícil, pero no imposible, retrasar el periodo de desmonte en el arroz, siendo el DR CAFTA, un acuerdo multilateral de 7 naciones. He sido partidario de exceptuar renglones agrícolas básicos en acuerdos de libre comercio por ser sensibles y vulnerables a la competencia o a la caída de precios. El reto está como vender la píldora al USTR y extender pari- passu el desmonte por 5 año más con el consenso del resto de los países signatarios.