Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

Vamos a tocar ese tema. Es el Día Mundial de los Derechos Humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos.

Nosotros pensábamos que los Derechos Humanos estaban bien definidos, pero ahora se nos presentan unos “Derechos” divorciados de los verdaderos Derechos y nos introducen unos anti-Derechos.

La Constitución dominicana es un ejemplo de los Derechos. Continuamente la están cuestionando. Partamos de la Constitución Dominicana que habla de los Derechos Humanos, de cómo se han presentado en la humanidad, cómo se presentan internacionalmente los Derechos Humanos. Hay derechos que se afirman, pero no son humanos, ni son derechos. Nunca olvidaré lo que me dijo aquel policía: “Legalmente yo tenía que hacer un desalojo, pero no era un derecho que tenía porque ese desalojo no se debía hacer”.

En nombre de los Derechos Humanos se cometen muchas injusticias legales. Quedarán tranquilas, pero hay violaciones de derechos que son legales.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.