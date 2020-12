TC, precedente y habeas corpus

Matias Modesto Del Rosario Hijo

El Tribunal Constitucio­nal (TC); ha sentado pre­cedente res­pecto a la interposicion de recursos de revisión cons­titucional, cuando la ac­ción de hábeas corpus fa­vorece al imputado en cuanto a la puesta en liber­tad. Esto, lo comproba­mos mediante sentencia número TC/0427/18, de fecha (12) del mes de no­viembre del año (2018), cuando establece que: …Por los motivos expues­tos, procede que el Tribu­nal Constitucional declare su incompetencia absoluta para conocer de la revisión de la Sentencia de hábeas corpus núm. 668-2014-4105, dictada por el Juz­gado de la Instrucción de Atención Permanente del Distrito Nacional, el trece (13) de diciembre de dos mil catorce (2014), inter­puesta por el procurador fiscal de la Jurisdicción Mi­litar, por no ser de la com­petencia de este tribunal; De igual forma, queremos hacer constar que este Tri­bunal está consciente de que, por regla general, y en estricto apego al orden público, conforme lo es­tablece nuestra Ley núm. 137-11 y la Ley núm. 834, del quince (15) de julio de mil novecientos setenta y ocho (1978), que modifi­ca ciertas disposiciones en materia de Procedimiento Civil, cuando un tribunal se declara incompetente está en la obligación de es­pecificar cuál es la jurisdic­ción competente y ordenar el envío a la jurisdicción correspondiente; Sin em­bargo, en este caso el Tri­bunal Constitucional con­sidera que en la especie se configura una excepciona­lidad, toda vez que la re­gla general determina que ante la declaratoria de in­competencia, se impone expresar, en consecuencia, cuál es el tribunal o juris­dicción competente para conocer y decidir el caso de que se trate; de ahí que, en el caso que nos ocupa, el recurso que ha queri­do intentar la Procuradu­ría Fiscal de la Jurisdicción Militar, no está habilitado en el ordenamiento pro­cesal penal, de conformi­dad con lo preceptuado en el artículo 386 del Có­digo Procesal Penal, modi­ficado por la referida Ley núm. 10-15, el cual no ad­mite recurso alguno con­tra decisiones que acojan la acción constitucional de hábeas corpus. Por es­ta razón, en interés de evi­tar trámites innecesarios y procedimientos caren­tes de objeto y por econo­mía procesal, este tribunal no producirá el envío que ordinariamente manda la ley en aplicación del dere­cho común Es decir, el Tri­bunal Constitucional esta­bleció el hercho de que no se admite recurso alguno contra decisiones que aco­jan la acción constitucio­nal de hábeas corpus, por ende, se declaró incompe­tente.