Gracias a la vida

NÉSTOR MEDRANO

Hoy que la vida me hace reca­pitular, luego de múltiples infartos, co­mo decía el diagnóstico final del neurólogo jefe del equipo de médicos que me atendió desde la Unidad de Cuida­dos Intensivos de la peesgi­giosísima clínica Gómez Pa­tiño.

He sentido la presencia de Jehová y su fervorosa fuerza potestad para darme una se­gunda oportunidad, he sen­tido a mis amigos, una pro­fundísima comunidad de amigos que me estiman con mucho cariño y aprecio.

He sentido la presencia siempre amorosa y protecto­ra de mi esposa y mis hijos a mi lado, recordándome que la vida por ellos es vida.

También he sentido el aliento divino de mi Jehová Todopoderoso en la presen­cia de mi querido Franklin Figueroa, pastor adorado y hermano querido.

También un símbolo de cariño aprecio de mis veci­nos del Residencial Francia II. La calidez de mis com­pañeras de DICOM Cori­na, Rosa,Zuleika y toda esa vastedad de amigos y ami­gas entrañables que Dios me ha hecho comprender que existen para ayudarme a perfilar esa segunda opor­tunidad a su lado perma­nente.

Al inestimable Jorge Tave­ras y al presidente Luis Abi­nader por llevar el control de este país en estas circunstan­cias, más allá de lo personal, lo colectivo porque en lo co­lectivo también.

Está esa segunda oportu­nidad dada por Dios, en este tiempo, mi tiempo. Amén