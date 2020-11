Inicio de los casos de corrupción

Vinicio A. Castillo Semán

La Procuraduría General de la República inició ayer los arrestos por casos de corrupción, siendo los más relevantes los apresamientos de dos hermanos del Ex Presidente Danilo Medina, el Ex-Director de OISOE y un Ex. Ministro de Salud Pública.

Las acciones del Ministerio Público han concitado gran apoyo de la sociedad dominicana que ha esperado que se haga justicia con el saqueo de fondos públicos en la pasada administración.

Especialmente en el caso Alexis Medina que de manera insólita se convirtió en uno de los principales suplidores y contratistas de obras del Estado a través de una red de compañías que movieron miles millones de pes de os en los ocho años de gobierno de su hermano el Ex- Presidente Danilo Medina.

Antes de marcharse del poder, todas las deudas del Estado sobre contratos de Alexis Medina fueron pagados tanto por OISOE como por Ministerio de Salud Pública y otras dependencias.

Es más que evidente que el proceso penal contra Alexis Medina y el Director de OISOE implicará una profunda investigación sobre el entonces Presidente Medina.

Es importante destacar que la actuación del Ministerio Público mantuvo el respeto a la privacidad al momento de los allanamientos y detenciones. No se filmaron ni se subieron videos morbosos a las redes y medios como lo hiciera el Ministerio Público que dirigió Jean Alan Rodriguez.

El único video que fuera subido a las redes es el tomado por familiares del Ex. Ministro Salud Pública Hidalgo, a quien se dijo se le había detenido en pijamas. Una fuente de entero crédito informó que no es cierta tal versión y que al Ex. Ministro se le dio trato digno y la oportunidad de que pudiera cambiarse de ropa.

Estoy seguro de que la Procuraduría General de la República dirigida por las Magistradas Mirian German, Jenny Berenice y el Magistrado Camacho, respetarán los derechos fundamentales de los imputados e investigado; que sustentarán debidamente los casos que han iniciado, para que puedan concluir en sanciones ejemplares que el pais espera. Se ha comenzado a concretizar uno de los grandes anhelos de la sociedad dominicana: castigar la corrupción.