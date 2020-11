El “negocio” del COVID

Tomás Aquino Méndez

Casi a la par con el surgimiento del coronavirus, algunos ciudadanos, en varios países, comenzaron a cuestionar la veracidad de éste. Unos dijeron que era invento. Otros que, un negocio ideado por organismos internacionales y grandes empresarios para aumentar sus riquezas. Algunos dicen que el virus se creó para luego buscar una vacuna que lo cure y a la vez reduzca la población mundial. Particularmente no dudo del virus ni las secuelas que deja. Pero, viendo la carrera que llevan los grandes laboratorios y las naciones dominantes por tener la primacía en la vacuna, se evidencia que un afán de negocio. A ese grupo, al parecer, se agrega ahora la Organización Panamericana de la Salud –OPS- Así se evidencia en las declaraciones difundidas por EFE y atribuidas a Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de ese organismo. Creí que para la OPS, la salud de los humanos estaba por encima de lo mercurial. Sin embargo, lo que dice este señor sobre Venezuela me obliga a cambiar de parecer. Asegura Ugarte y reseña la agencia EFE, que Venezuela no podrá adquirir las vacunas contra el COVID, porque adeuda 11 millones de dólares al fondo rotativo de la OPS. ¡Santo Dios!. Pasando revista a lo que hace la mayoría de las naciones, desviando recursos hacia el sector salud para preservar vidas, es doloroso leer esto y saber que viene de un vocero de una entidad creada para velar por una buena salud de los humanos. Leyendo esas declaraciones, uno se pregunta si vale más para la OPS, cobrar a Venezuela esa deuda de 11 millones, que la vida de millones de venezolanos. ¿Cómo es posible que la OPS piense tan comercialmente ante una crisis mundial como la actual?