El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

devariados@yahoo.com

1 Ciertos grupos políticos se pasaron los Cien Días es­tudiando el plan de cómo bajarle popularidad a Abina­der. Pare las orejas de ahora en adelante...

2 Según el embajador chi­no, la “red limpia” de Esta­dos Unidos es una red sucia. ¿Y la de China será prístina?

3 Después de lo bien que le fue en el Indotel, más la inmunidad parlamentaria, el joven senador no tiene por qué renunciar del PLD.

4 Félix Bautista propone la creación de un Ministerio de Viviendas y Edificaciones. Ojalá no sea la misma OI­SOE con otro nombre…

5 Más que presidir el PLD, Abel está en ser su candidato presidencial. Hubo reunión secreta en una villa de Jara­bacoa con legisladores pele­deístas.

6 Los discotequeros quie­ren les permitan ingresar un 30% de clientes. ¿Quién se aseguraría de que no metan un 100%?

7 Excelente la designa­ción de Julio Llibre como miembro de la Junta Mone­taria. Ah, y también nom­braron a Sergia Elena, No entiendo esta mancuerna PRM-LFP.

8 Le madrugaron a Frank con una línea aérea llama­da Sky Cana. ¿Propieta­rio?: Una empresa llamada “Doing Business As”. (Debie­ron añadir otra S).

9 Sin contar con las esté­ticas, a Amable Aristy le han practicado este año tres ciru­gías. Le deseamos suerte.

10 Lo que había en la cárcel de Ciudad Nueva era similar a un mercado de pulgas, solo que sin po­sibilidad de regatear…

11 Siempre me he pre­guntado dónde consiguen los narcos tantas balas pa­ra sus tiroteos tipo Chica­go. Lo de Macorís no tuvo madre.

12 Me dicen que los francomacorisanos están felices con el jefe de policía que tienen allá. Oficial de gran historial…

13 Hipólito fue al Minis­terio de Obras Públicas “a felicitar al ministro por lo bien que lo está haciendo.” No me hagan reír, que ten­go los labios partidos