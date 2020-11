Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Es un día que no podemos pasar por alto. Trujillo cometió el feminicidio de matar a las hermanas Mirabal. No se le aplica este concepto a ese hecho: sólo se dice feminicidio aplicado a los hombres, a los casados.

Un hombre evolucionado jamás maltratará una mujer; es una práctica salvaje aberrante y atrasada. Cuidemos y valoremos a la mujer, no solamente porque es débil como persona: si no valorarla como persona, valorarla porque es mujer, valorarla por todas sus cualidades, por todo lo que es. Al hombre le cuesta que le digan que es atrasado, que no ha evolucionado, que es un salvaje. Salvaje significa que todavía está bajo la ley de la selva, en aquella época en que se robaban a las mujeres.

En el Día de las Hermanas Mirabal recordemos que el dictador Trujillo fue un feminicida y que los hombres que hacen lo mismo, aunque se opongan a Trujillo son dictadores igual que él cuando cometen feminicidios.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.