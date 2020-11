Abinader luce infatigableel

Alfredo Freites

El presidente Luis Abinader rindió discurso al cumplir los 90 días de ejer­cicio. Analizó sus propues­tas y se mostró optimista de lo que se avecina. La recu­peración económica la vevenir y por eso ofrece obras de todos los calibres en toda la geografía nacional. El op­timismo desde arriba favo­rece la recuperación.

Es notable y alentador que Abinader habla. Un presidente que se contacta con su pueblo calma las an­gustias. Todos sabemos que la situación que cruzamos es muy mala y no es culpa de este gobierno. Eso es al­go que ayuda a que el país se mantenga calmo.

Hasta ahora, el sello de Abinader es de tocar todas las puertas. Va a las comu­nidades comprometiendo su palabra de ayuda en au­daz ejercicio. No tiene so­siego. Es un correcaminos. No alardea, pero ha dado muestras de tenacidad con sus proyectos. Aunque muchos critican las rectificaciones, porque en varios casos el gobier­no ha dado reversa de de­cisiones, es sano reconocer un fallo y no imponer una voluntad. Quizá Eddy Oli­vares jugó a eso y se pon­chó porque violentó una decisión del PRM.

Las gradas están an­siosas porque lancen a la justicia los sindicados de corrupción. Se sabe que el bulto es enorme y la justicia lenta. Sin em­bargo, es mejor tarde que nunca y que se armen ca­sos sólidos y no se repita el caso Odebrecht que lu­ce como una chapuza ju­rídica donde habrá que pedir disculpa a los acu­sados, y no porque todos sean santos.

En los pocos días de es­te gobierno también han levantado sospecha algu­nos casos, el prematuro de Salud Pública, que parece quedará en aborto, y el de la ministro de Juventud, Kimberly Taveras Duarte, que parece entrampado en las redes sociales. Aún no hay nadie apresado, pero es tema que el tiempo no parece apagar.

El gobierno actual tiene licencia para endeudarse para atender la salud, edu­cación y la recuperación económica. Que no confié mucho en los impuestos y esté atento a la marejada.

Entre tanto, Abinader va y viene prometiendo obras y tomando medidas. Su gobierno va de buen ver y se maneja lacio.