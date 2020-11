Seguridad sanitaria y la economía

Emerson Soriano

Nuestro entra­ñable amigo Daniel García Archivald, Di­rector de Pren­sa de la Presidencia de la República, nos hizo llegar un resumen de los aspectos hacia los que ha orientado el gobierno sus esfuerzos en sus primeros cien días, cuestión que ha gravitado sobre seis ejes fundamenta­les: a) Afiliación de dos mi­llones de dominicanos al Seguro Nacional se Salud; b) Proyecto Eva, orienta­do a la prevención y detec­ción temprana del cáncer cervical; c)Abastecimiento del Sistema Público Nacio­nal de Salud y Farmacias del Pueblo (PROMESE), dentro de los que destacan la inver­sión de RD300,000,000.00 (trescientos millones de pe­sos) en kits para hemodiáli­sis y RD$1,500,000,000.00 (mil quinientos millones de pesos) para compras de emergencias de equipos de protección, medicamentos e insumos médicos sanita­rios para combatir el Co­vid-19; d( Fortalecimiento de la detección oportuna de casos de Covid-19; e( For­talecimiento de la atención oportuna del Covid-19 en el Sistema Nacional de Sa­lud Pública, con iniciativas que van desde contratación de personal médico hasta el desarrollo de capacidades necesarias para enfrentar la pandemia, pasando por una miríada de aspectos re­levantes para una adecua­da atención de los afectados y f) Expansión del Sistema Nacional de 911.

Subsidiariamente son in­cluidas en la relación que reci­bimos otros aspectos que han sido atendidos concomitante­mente en esos cien días en las áreas de economía, justicia, tu­rismo, educación y programas sociales.

La crisis sanitaria en medio de la cual el gobierno ha recibi­do el país, de repercusión pla­netaria, con un decrecimien­to promedio de la economía mundial de aproximadamente un 9%, -factor que no es muy halagador en lo que hace a pla­nes de crecimiento económico y que, apenas si, permite aspi­rar a mantenernos donde es­tamos, al menos este año y el que viene- el gobierno no pudo haber hecho algo más atinado que concentrar sus esfuerzos en la salud pública y en la edu­cación. Creo que en ambos ca­sos el gobierno pasó el examen de los cien días. Ahora bien, el crecimiento, el desarrollo hu­mano y la democracia que los facilita no se construyen en compartimientos estancos del quehacer político. Pienso -y me atrevería a recomendárselo al gobierno- que tiene que em­plearse a fondo en la estructu­ración de una plataforma para el desempeño de un proceso político participativo que evite tensionamientos que lo distrai­gan de lo esencial para atender lo contingente.