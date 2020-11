Ellis Pérez

En 1979, con­tratamos una compañía pu­blicitaria inter­nacional. La campaña que nos presentó giraba alrededor del con­cepto “El Secreto Mejor Guardado del Caribe”, que implicaba que el gran mun­do exterior desconocía los grandes valores y atracti­vos de los que el país dis­ponía para el disfrute de los visitantes extranjeros.

Hoy a eso lo hubiéramos llamado la creación de nues­tra primera Marca País. Esa campaña resultó sumamen­te exitosa hasta llegar al pun­to de que por la cantidad de turistas que ya nos habían vi­sitado, obviamente dejamos de ser un secreto.

La segunda Marca País fue la adopción del lema, “Donde Todo Comenzó “, que explica­ba los innúmeros valores his­tóricos que nos adornaban, como primeros asentamien­tos y monumentos, así como el punto de partida de los di­versos conquistadores que saldrían al resto del continen­te. Posteriormente usamos la campaña, “Catch The Colors and Feel the Beat”, “Descubra los Colores y Sienta el Ritmo”. Luego vendría, “Inagotable” y “Lo Tiene Todo”.

Actualmente, se debate la creación del nuevo concep­to con el que nos vendería­mos al resto del mundo. Lo que hemos conocido, here­dado de la administración anterior, ha resultado falli­do: un logotipo que se dice ha sido resultado de un pla­gio y una frase, “República del Mundo”, que no dice na­da claro y que requeriría de mucha explicación, por en­de no es un objeto válido de promoción y mercadeo. Se dice que Asonahores ya de­cidió seguir usando el slogan anterior, “Dominicana lo tie­ne todo”.

Por lo que pueda valer, les dejo la siguiente sugerencia como Marca País, “Un País Para Disfrutar”, “A Country to Enjoy ”, por:

1. Sus innumerables bellas playas.

2. Su buen clima confiable durante todo el año.

3. Su gente hospitalaria y amable.

4. Su entretenimiento: mú­sica, cantos y bailes.

5. Su gastronomía multifa­cética local e internacional.

6. Su diversidad de natura­leza.

7. Su riqueza histórica y cul­tural, especialmente su Ciu­dad Colonial.

Se ha reconocido a los máximos niveles, que el turis­mo es la espina dorsal de la economía del país, por lo que creo que la Marca País en esta ocasión debe concentrar nues­tro mensaje de ahora, alrede­dor de esta actividad.

Nuestros potenciales tu­ristas han estado en cua­rentena casi durante todo el año, ansían salir a vaca­cionar y disfrutar de las ac­tividades que le han sido reprimidas, de ahí que les ofrezcamos “UN PAÍS PARA DISFRUTAR”.