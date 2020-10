Fondos a partidos y el “barrilito” (¿)

Luis Encarnación Pimentel

encar-medios@hotmail.com

Para muchos, los dineros que - por ley - el gobierno debe in­cluir en el presupuesto na­cional a favor de los partidos políticos, viene siendo como una especie del “barrilito” parte dos, de­bido al despilfarro o manejo muy discre­cional que generalmente políticos y orga­nizaciones les dan a esos fondos públicos. Aunque sea práctica conocida o lo más parecido a un secreto a voces, la eviden­cia más reciente la puso sobre el tapete la propia Cámara de Cuentas, cuyo presiden­te reveló que del PLD recién salido del po­der no se tenían los números al día porque hubo una negativa a que se le auditaran los fondos recibidos. Cual fuera la razón para la negativa, lo cierto es que el solo hecho de no importarle la transparencia ni facili­tar el trabajo del órgano oficial de control, abre las puertas a todo tipo de sospechas. A propósito del anuncio del presidente Luis Abinader de recomendar al Congreso un recorte del 50 por ciento a la asignación a los partidos políticos en el presupuesto del próximo año, que no es electoral, todo apunta a que solo las organizaciones que reciben esos fondos no verían con buenos ojos la propuesta del jefe del Ejecutivo, por­que – aun cuando es verdad que con pe­queños recortes locales no se va a resolver una crisis económica y sanitaria que es glo­bal, como señalara el expresidente Leonel Fernández - amplios sectores de la sociedad están de acuerdo con la idea, por significar un ahorro que serviría para algo más pro­ductivo que caer en el saco roto de los par­tidos. Aquí debe reflexionar y jugar su rol oportuno el liderazgo político sensato, da­do el momento de carencias y de crisis que vive el país, y que debe afrontar el gobier­no, en función del interés general. La cues­tión es que salgamos a flote y partir de que el éxito no sería solo del gobierno, sino de to­dos los que vivimos en esta media isla. Y ex­traña que el PLD, que sale “buchú” del po­der, se opusiera a la idea del recorte de fondos vía la JCE. Hasta el caso de Leonel y su Fuer­za del Pueblo en crecimiento, porque aún es­té “frenando en el aro” – a diferencia de los morados- la posición al respecto ha coincidi­do con la del enemigo, y eso solo amerita de una revisión (¿). Solo por no coincidir con in­gratos y descalificados, creo que un sacrificio más vale la pena, y que se busque otra fuente de oxígeno para un partido que es la segunda mayoría en el Senado y que ya en un segun­do esfuerzo buscaría alcanzar el poder. El mo­mento es de reflexión y de sacrificios, no de entrar a medir un pulso con el presidente de turno, comenzando por los legisladores del propio partido oficial, del que debe partir el ejemplo y la coherencia política.