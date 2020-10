Estrategia política para bachilleres

Pablo Mckinney

A primera vista, el proyecto de Presupuesto sometido por el Poder Eje­cutivo al Congreso Nacio­nal fue un error. No había manera de entender la de­cisión de aumentar los im­puestos a una clase media en bandolera, que busca la manera de sobrevivir.

Sin embargo, analizan­do los hechos veremos que el asunto no es tan sencillo, porque fue un “error” para alcanzar varios objetivos; el primero de ellos fue per­mitir confirmar al guberna­mental PRM, que una par­te de los votos obtenidos en las pasadas elecciones, no le pertenece, porque no vo­tó al triunfo del PRM sino a la derrota del PLD, como en 1978 muchos no vota­ron por la llegada del PRD sino por la salida del Dr. Ba­laguer. La historia tiene sus juegos y, como las películas, también sus reposiciones.

Gracias a ese frustrado proyecto de Presupuesto, el gobierno logró colocar en la agenda mediática el tema de su urgente falta de recursos, y sobre todo el nombre de quien conside­ra responsable: el pasado gobierno del PLD. Así, en horas, el país fue un her­videro de indignadas criti­cas al gobierno y de duras calificaciones contra la pa­sada administración. Pero hay más.

Para resolver el entuer­to, el presidente Abinader habló al país, lo que le per­mitió enviar una señal de humildad y buen talante democrático, de mandata­rio oidor, que no teme recti­ficar cuando se le convence del error. Como ven, perder es a veces ganar.

Fue así como, a las 72 ho­ras de explotar la bomba en las redes, ocurrió el mila­gro de que la Barry Gold se comprometió a adelantar pagos al Estado para evitar los aumentos de impuestos propuestos en el proyecto... y fueron muy felices. Estra­tegia política para bachi­lleres y de la mejor. Así se compone el son.

El acierto de esta estrate­gia es mayor, si aceptamos que el Presidente necesita imponer su sello personal a su administración. Danilo Medina impuso un estilo de cercanía a los ciudadanos a través de las visitas sorpre­sas de domingo, mientras el actual mandatario ha opta­do por recorrer el país en fa­milia, como un pastor evan­gélico que lleva de pueblo en pueblo la buena nueva de sus promesas. El hombre es el estilo.

PD. El jefe del Estado aún no ha ido a Baní porque, se­gún mis fuentes, dada la im­portancia de la urbe en sus planes, no puede darse el lu­jo de improvisar una visita tan importante. Gracias.