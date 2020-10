Opinan expertos y analistas

Raúl Pérez Peña (BACHO)

Lluvias de opiniones, conjeturas y teo­rías parecían granizadas sobre el esce­nario dominicano antes y después de la reciente alocución del presidente Luis Abinader. Comunicadores invitados por un medio de información televisiva fueron de los primeros sorprendidos. “La cámara los vió así”, di­ría Leopoldo Perera Acta (Lepe) leyenda Serie 23. Macoris del mar. La misma noche emergió el psuna­mi mediático: expertos, asesores, guruses, etc., die­ron sus versiones sobre la alocución presidencial. Reflexiones: Unos y otros tramos del discurso leído registró altas y bajas según juicios del público espec­tador, incluyendo analistas de diversas tendencias y compromisos. Se opinó acerca de lo que dijo y omitió desde el comienzo hasta el final el señor Presidente. Se incluyó valoraciones del ambiente social en que se incubó la poblada de abril de 1984, características y consecuencias, durante el gobierno del PRD y Sal­vador Jorge Blanco (1982-1986). Algo no usual en su campaña, Luis Abinader recreó las 2 pandemias que afectan al país y a su gobierno desde su evolu­ción embrionaria al 16 de agosto, día de su juramen­tación. Aún no registra dos meses. Las pandemias. La gestión morada nacida en 1996, desde sus días de despegue mostró ciertas condiciones congénitas, con un extraño gigantismo o enfermedad en las uñas y los 10 dedos de sus dos manos. Un médico espe­cialista en recién nacidos advirtió en el niño rasgos de precocidad, al grado de sugerir llevar el bebé a un centro infantil para niños denominados “autóno­mos”. Agregó que en Perú llaman “revejido” a todo crío “con conducta o actitudes de adultos”.