El discurso del Presidente

VINICIO A. CASTILLO SEMÁN

@VinicioSenador

El pasado jueves el Pres iden­te Luis Abina­der pronunció un oportuno discurso mediante el cual desactivó el conato de lo que lucía iba a ser la pri­mera gran crisis que en­frentaría su joven gobierno en ocasión de un paquete impositivo presentado al Congreso de manera con­junta con el presupuesto del año 2021.

El Presidente Abinader hizo suya una propuesta que hiciéramos pública­mente a través de mi cuen­ta de Twitter, el domingo 4 de Octubre, en el sentido de que la solución al dinero faltante para el Presupuesto podía ser obtenido a través de un acuerdo con la mine­ra Barrick Gold, multinacio­nal que podía adelantar al Estado los recursos requeri­dos con cargo a los benefi­cios futuros incluyendo los impuestos que anualmente se pagan por la explotación del oro dominicano.

El Presidente Abina­der fue humilde admitien­do públicamente que había errado y tomó la decisión correcta de rectificar, gesto que lo enaltece.

El otro tema fundamen­tal del discurso fue que se contratarían abogados para representar al Estado en los procesos contra la corrup­ción y en procura de recu­perar los miles de millones robados, así como exigir las indemnizaciones corres­pondientes a la víctima del latrocinio que es el Estado dominicano.

La decisión de nombrar abogados del Estado es transcendental para el cur­so de los procesos ya que el Estado podrá querellarse y constituirse en Actor Civil, pudiendo solicitar medidas de coerción contra los im­putados, congelamientos de cuentas bancarias en te­rritorio nacional y en el ex­tranjero, identificación de los testaferros y, sobretodo, ayudar al Ministerio Públi­co en la instrumentación de expedientes acusatorios só­lidos.

El Presidente habló de las Plantas de Punta Catali­na directamente; del sobor­no de ODEBRECHT que no fue investigado por el Go­bierno anterior. Llamaba la atención que a casi dos me­ses del cambio de Gobierno todavía el país no sepa quié­nes recibieron esos sobor­nos de Punta Catalina, que no se ha viajado a Brasil, ni se ha emplazado a la fir­ma brasileña para saber la identidad de los responsa­bles de ese caso tan impor­tante de corrupción trans­nacional.

No hay duda de que el Presidente logró salir airoso del acorralamiento que su­frió en el fin de semana an­te pasado con el tema de los impuestos y el presupuesto y a la vez tomó la ofensiva en el tema del combate a la corrupción que tanto inte­rés despierta hoy en la so­ciedad dominicana.

Como amigo del Presi­dente y desde la acera po­lítica del frente me siento satisfecho de haber contri­buido humildemente con propuestas constructivas.

Nuestro interés ha sido y será ayudar al nuevo Go­bierno a abrirse paso en las aguas turbulentas en que le ha tocado navegar en este tiempo de crisis sin prece­dentes, sin esperar nada a cambio más que salvaguar­dar el interés supremo de la Nación.