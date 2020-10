Monte Grande en un limbo

Tomás Aquino Méndez

omas.mendez@listindiario.com

Cuando Luis Abinader asumió la presidencia y decidió realizar su primer viaje a la región Sur, devol­vió esperanza y alegría a los nativos de la zona. Funcionarios del INDR­HI dijeron: Monte Grande no pasa de mayo del 2021. Esa obra la entrega el este gobierno. Las informaciones que vinieron luego, sobre la in­versión en Pedernales ratificaron la razón de la alegría.

Pero, como dice el refrán, “la alegría en ca­sa de pobre dura poco”. Aunque el gobierno ha anunciado grandes inversiones en diferen­tes obras, importantes todas, no se ha dicho na­da de El Metro del Sur, Monte Grande. Lo más desesperanzador es que me informaron este viernes que el proyecto está PARALIZADO en un 70%. Escaso personal está laborando en el proyecto. No puede ser, fue mi primera expre­sión. Lo que aparentemente sería entregado antes de la mitad del próximo año, parece que seguirá siendo UN ANHELADO SUEÑO. El ex presidente Danilo Medina prometió en más de tres ocasiones que entregaría la obra. Mayo, ju­nio, agosto fueron meses en los que se estable­cieron fechas de entrega. La obra, no avanzó lo suficiente.

El 16 de agosto en el Congreso, Abinader anunció que “llegó el desarrollo de Pederna­les, con tres mil habitaciones y un aeropuer­to”. Después se fue hasta allá. Pernocto un fin de semana y ratificó su compromiso. En un mes “estará listo el pre-diseño de la obra”, di­jo. Al ver el descenso en los trabajos de Monte Grande vuelven las dudas. Sin embargo, co­mo oriundo de una región que se sostiene CON PROMESAS Y ESPERANZA, seguimos confian­do. Este retraso en Monte Grande, será momen­táneo. Solo un tropiezo, y quien tropieza y no se cae, avanza dos pasos. Más temprano que tar­de se retomaran los trabajos y el botón que pon­drá a funcionar el Metro del Sur, será oprimido por el presidente Luis Abinader y Monte Gran­de será una realidad. 700 mil tareas pasaran a ser productivas. Habrá más agua para los acue­ductos de la zona, No habrá riadas destructivas del Yaque del Sur. Tendremos más energía, em­pleos y desarrollo turístico. ESTAMOS EN ORA­CION.