Cuándo decir que no - 2

ELLIS PÉREZ

@EllisPerezSr

Tal y como señalé en mi artículo anterior, cuando recibes una oferta en la que el ofertante considera que es algo que te conviene, o que te es­tá haciendo un gran favor, siempre resulta difícil decirle que no, pero algunas veces no hay opción, hay que hacerlo.

Nunca podré olvidar la ocasión en que decir que no me creaba una situación dramáticamen­te difícil. Ocurrió cuando regresaba a Miami en un crucero por el Caribe, en mi condición de Asistente del Director de Cruceros. Ya yo cum­plía un año en esa posición y ese fue el tiempo que se proyectó para mi período de aprendizaje y llegar a la posición de Director.

La posición había quedado vacante hacia un par de meses y en vez de ascenderme nombra­ron como Director a un inglés llamado Brian Wilson que no tenía ninguna experiencia en la materia, pero el dueño había dicho que él tenía un magnifico porte y acento inglés por lo que le caía muy bien.

La compañía esperaba que yo hiciera la ma­yor parte de su trabajo. Era lógico que yo me sintiera muy mal al respecto. Ese día al llegar a Miami me enteré que el dueño de la compañía de los barcos Leslie Fraser estaba en su oficina y pedí hablar con él.

Le dije: Sr. Fraser, el señor Wilson no conoce su trabajo y tengo que hacerlo prácticamente to­do, de manera que yo no volveré a salir como su Asistente en el crucero que se inicia esta tarde.

El Sr. Fraser se encabritó y me dijo: ¡God damn it!, tú me vas a decir ahora cómo mane­jar mi negocio, a lo que yo le contradije; yo no puedo hacer eso Sr. Fraser. Ahora, yo sí puedo tomar la decisión de regresar a casa, a mi país. Es más, ahora mismo me voy, y di media vuelta hacia la puerta.

Al llegar ahí de nuevo escuché su voz es­truendosa, que me dijo: ¡God damn it!, come back here. Me miró directo a los ojos y me dijo: Ok, tú vas a salir como Cruise Director esta tar­de, Wilson se queda, pero no te pongas a flirtear con la muchachas. Yo le contesté, Sr. Fraser yo no flirteo con las muchachas. Esa tarde recibí mi título permanente de Director de Cruceros.